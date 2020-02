Estos films con Saoirse Ronan son IMPERDIBLES

Con solo 25 años, Saoirse Ronan se enfrenta a su cuarta nominación a los premios de la Academia , esta vez por su maravillosa interpretación de Jo March en el film de Greta Gerwig , Little Women . Si quieres ver más de esta talentosa actriz, a continuación te dejamos cinco films imperdibles en su carrera.

1 . Hannah

2 . Lady Bird

Otra colaboración de Saoirse Ronan y Greta Gerwig , la misma directora de Little Women . En este film se cuenta la historia de Lady Bird , una adolescente muy creativa que sufre la asfixia de vivir en Sacramento . Su actuación le valió una nominación a los premios de la Academia .

3 . Brooklyn

Escrita por Nick Hornby y dirigida por John Crowley , esta película del 2015 cuenta una historia de amor de época entre Eilis , una joven irlandesa que migra hacia Nueva York para ganarse la vida y Tony , un italiano-americano, por quien deberá decidir si deja todo atrás o no. Considerada una de las mejores películas del siglo XXI de la BBC , también le valió a Saoirse una nominación a los premios de la Academia .

4 . The Grand Budapest Hotel

En esta maravillosa película de Wes Anderson Saoirse interpreta a Agatha, el interés romántico de Zero, el joven aprendiz de conserje del Gran Hotel Budapest. Agatha será una partícipe más en las aventuras de Zero y el mítico M. Gustave. Bella, como todas las películas de Wes Anderson, The Grand Hotel Budapest estuvo nominada como Mejor Película en los premios de la Academia que celebraban los films del 2014.