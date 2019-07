Estos films en los que trabaja Reese Witherspoon son de mirada obligatoria – Big Little Lies

1 . Walk The Line

En una época en la que las biopics parecen estar en la cresta de la ola tras el estreno de Bohemian Rhapsody y Rocketman , no puedes dejar de ver Walk The Line , el film del 2005 dirigido por James Mangold que cuenta la historia de Johnny Cash , una de las grandes figuras del country. Mientras que Cash es interpretado por Joaquín Phoenix , Reese interpreta a June Carter , el gran amor de Johnny Cash .

2 . Legally Blonde

3 . Cruel Intentions

4 . Wild

Wild es la primera película que Reese Witherspoon produjo a través de su compañía, Pacific Standard (que hoy forma parte del grupo Hello Sunshine). Estrenada en el 2014, está basada en las memorias de Cheryl Strayed, publicadas en un libro que se tituló Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail.

Para el film, quien realizó la adaptación fue Nick Hornby, el responsable detrás de historias maravillosas como High Fidelity. Además, el director de Wild es Jean Marc Vallée, el mismo que tuvo a cargo la primera temporada de Big Little Lies. Como si esto fuera poco, Wild, además de tener a Reese como protagonista encarnando a Cheryl Strayed, tiene a Laura Dern (otra de las Monterey Five) en el papel de la madre de Cheryl, Bobbi.

Un drama biográfico imperdible.