Estos fueron los mayores problemas que tuvo el universo de Marvel dentro de Netflix

Con la segunda temporada de The Punisher y la tercera de Jessica Jones , se terminó el proyecto de Marvel/Netflix ( Marflix ). Una idea que tenía un montón de potencial y, por varias razones, fue desperdiciada. Aunque tuvimos la brillantez de Daredevil y las muy buenas primeras temporadas de Jessica Jones y The Punisher , el final de este proyecto se sintió realmente mediocre. Los fanáticos han estado planteando la mayoría de los problemas durante años; sin embargo, los productores en su mayoría han hecho poco para remediarlos.

5 . La programación

Una frustración importante ha sido la programación increíblemente inconsistente de las temporadas del programa. La agenda de Marfilx en cuanto a estos shows pareció irse escribiendo con el tiempo. Los programas no fueron lanzados cronológicamente y se apuraron en el debut de The Defenders .

4 . MCU

No se puede negar que hubiera sido una línea extremadamente delicada, ya que habría que garantizar que los programas de televisión no interrumpieran la compleja continuidad de las películas, pero ¿de verdad era tan complicado que tengan aunque sea una pequeña participación? Si estos shows hubieran estado más íntimamente relacionados con el MCU más grande, es probable que la inversión y la audiencia general hubieran sido mucho más fuertes.

3 . Cantidad de capítulos

2 . Historias secundarias

El ritmo deficiente de las series de Marflix nos llevó a esto. Una obsesión con cada personaje secundario. Los mayores exponente de esto son Iron Fist y Luke Cage , ya que en cada una de sus temporadas dedicaron una gran cantidad de tiempo a las tramas aburridas que no se centran particularmente en Danny Rand o Luke . Pero incluso en Daredevil , Jessica Jones ( Trish ) y The Punisher ( Pilgrim ) sucede lo mismo.

1 . Consistencia

Una de las principales razones por las que las películas de MCU han alcanzado un nivel de calidad sin precedentes es que hay una “cabeza” detrás de todo esto, un padrino, un líder, una guía: Kevin Feige.

Feige adopta un enfoque muy práctico para administrar las diversas películas en producción, y el resultado es que incluso las peores ofertas del MCU (hola Thor: The Dark World y The First Avenger), no son pésimas películas. Son un tanto genéricas, olvidables y nada más.