Estos fueron los programas cancelados antes de su estreno en 2020

Sí, hay muchos programas que se estrenarán en 2020, pero otras producciones no tuvieron la misma suerte. Si bien fueron anunciadas, los shows de esta lista fueron cancelados incluso antes de su estreno. Y todos ellos tenían mucho potencial, lo cual es una verdadera pena.

5 . Triangle

Triangle venía a ser la nueva Lost. En esta versión, se deduce que todos los diversos naufragios y aviones desaparecidos de diferentes períodos de tiempo han sido absorbidos en una tierra misteriosa cerca del Triángulo de las Bermudas.

Todos tenían que unirse con un elenco conjunto de diferentes facciones de sobrevivientes de diferentes épocas para tratar de llegar a casa y Jon Harmon Feldman (Designated Survivor) iba a ser el showrunner. ABC pidió un piloto, pero decidió darlo de baja por el alto costo de la filmación en el extranjero y los efectos visuales. Una pena.

4 . Judge Dredd

En 2018, Rebellion, la compañía de videojuegos y propietaria de los derechos de los cómics de 2000 AD, anunció que producirían una serie de Judge Dredd para 2020. Desde entonces, ha habido pocas noticias.

Mark Stern (Battlestar Galactica) y Rob Williams estaban como showrunner y escritor principal. Según los informes, Williams y su equipo han escrito dos temporadas completas de material, que explora el mundo más amplio del sombrío mundo urbano de Mega City One, pero no hay ningún otro avance y la serie definitivamente no llegará en 2020 (si es que alguna vez lo hace). Si bien la cancelación aún no es oficial, no esperen buenas noticias tampoco.

3 . Purity

Con la intención de ser el próximo gran proyecto de Daniel Craig una vez que terminara de interpretar a Bond, Purity fue una adaptación planificada de la extensa novela literaria Jonathan Franzen del mismo nombre. Sin embargo, la ajustada agenda del actor y el gran presupuesto (170 millones) hizo que Showtime repensará la idea y terminaron cancelándola.

En 2016, Showtime recogió los derechos del libro y anunció una serie limitada de 20 horas dirigida por Todd Field (In The Bedroom). Craig estaba preparado para producir y protagonizar a Andreas Wolf, un carismático hacker alemán que se escondía en Bolivia y dirigía una operación al estilo de Wikileaks, en una historia que cubría múltiples épocas, personajes y continentes.

2 . Ghost Rider

En mayo de este año, Marvel anunció un par de series oscuras, teñidas de horror, denominadas colectivamente Spirits Of Vengeance y Adventures Into Fear. Helstrom y Ghost Rider se unirían a su universo televisivo, y ambos programas se emitirían en Hulu.

Aunque no era un spin-off directo de Agents Of SHIELD, Ghost Rider aún jugaría con la popularidad de la encarnación del personaje como estrella invitada en ese programa, con Gabriel Luna regresando como Robbie Reyes. Sin embargo, mientras Helstrom todavía está en camino, Marvel anunció en septiembre que no seguirían adelante con el Vengador Fantasma, esgrimiendo que no hay lugar para tantos personajes.

1 . Bloodmoon

El proyecto escrito por Jane Goldman (Kingsman), recibió el encargo de HBO para un piloto. Naomi Watts iba a protagonizar como un personaje carismático con un oscuro secreto y encabezaría un elenco impresionante en una historia que habría explorado el primer encuentro de la humanidad con los White Walkers y los Hijos del Bosque.

Poco tiempo atrás, sin embargo, HBO sorprendió a todos cuando anunciaron que no seguirían adelante con el proyecto. Algunos sugirieron que la decisión fue motivada por la decepcionante respuesta a la temporada final de GOT, pero el hecho de que luego dieron luz verde a House of the Dragon quiere decir que quieren algo más parecido al show original.