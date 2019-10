Estos fueron, son y serán los más horribles videojuegos basados en programas de TV

Sin embargo, hay algunas adaptaciones que nunca deberían haberse realizado. Por cada gran juego como The Simpsons: Hit and Run existe una de estas pesadillas. Echémosles un vistazo.

5 . Alf

En los ochenta y los noventa Alf estaba en todos lados, por eso decidieron crear un videojuego para Sega Master System que, supuestamente, iba a hacer mucho dinero gracias a la popularidad del personaje… desafortunadamente no fue así.

4 . The Walking Dead: Survival Instincs

Survival Instincts era una precuela que permitía a los jugadores tomar el control de Daryl Dixon , de The Walking Dead . El juego tenía bastantes problemas: gráficos poco logrados, aburridos combates y una historia que no pudo ser salvada ni por las voces de Norman Reedus y Michael Rooker .

Con The Walking Dead: Season One, de Telltale, lanzado un año antes, no es difícil ver por qué los críticos destrozaron el juego y los jugadores se terminaron aburriendo completamente: el juego fue lanzado en 2013 para Playstation, Xbox 360 y Wii U. Terminal Reality, compañía que creó el juego, se disolvió ese mismo año.