Estos míticos personajes de la Saga Skywalker podrían aparecer en la serie – The Mandalorian

Dado el contexto temporal en el que nos encontramos (años después de Episode VI: Return of the Jedi ), podríamos toparnos con personajes a los que los fans de esta histórica saga tenemos mucho cariño.

Después del éxito de la primera temporada de The Mandalorian , los fans del universo Star Wars nos estamos haciendo muchas preguntas. Una de ellas seguramente tendrá que ver sobre qué nuevos personajes podrán aparecer a lo largo de la serie.

1 . Almirante Gial Ackbar

Aunque es bastante probable que Mando se pase toda la segunda temporada huyendo, no sería un buen mandaloriano si no se dedicara de vez en cuando a ejercer su ya conocido trabajo a la cazarrecompensas. Es posible que el Almirante Gial Ackbar no aparezca de inmediato, pero lo cierto es que Favreau ya le ha dado el visto bueno.