Estos mutantes deben ser los primeros en aparecer en el MCU

5 . Fabián Cortez

4 . X – Cutioner

Carl Denti es un ex agente del FBI. No tiene poderes, pero utiliza múltiples formas de tecnología para combatir mutantes. El objetivo de X-cutioner es asesinar a cualquier mutante que haya matado a un humano normal.

3 . Omega Red

Arkady Gregorivich Rossovich es un asesino serial ruso (si no les quedó claro con el nombre). Una vez que fue capturado, la KGB lo usó en experimentos para intentar recrear al Capitán América. Comenzó con habilidades mutantes como fuerza mejorada, velocidad, agilidad, resistencia y luego insertaron tentáculos en sus brazos y un metal nuevo llamado “carbonadio”, similar al adamantium.

Mientras se utilizaba como agente ruso, el gobierno soviético decidió que Omega Red era un psicópata y lo congelaron porque ya no podían controlarlo. En los cómics, él tiene vínculos con la Sala Roja que se presentará en el origen de Natasha en Black Widow, así que esa es una posibilidad. De lo contrario, quizás el Baron Zemo no destruyó a todos los agentes congelados en las instalaciones rusas y su lugar podría estar en Falcon and the Winter Soldier.