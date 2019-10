Estos otros personajes de DC se podrían adaptar al estilo de la película

1 . Constantine

Quizás el más conocido de estos. El detective cínico John Constantine está muy vinculado a la magia negra, exorcismos y cosas raras, por lo cual bien podríamos tener un largometraje de terror similar a The Exorcist .

Joker se convirtió en la película de clasificación R más taquillera de todos los tiempos, así que ¿por qué no seguir por ese camino? Un film de Constantine que se meta de lleno en la magia negra sería muy interesante.

2 . Deathstroke

Hemos nombrado a Deathstroke antes como uno de los personajes más intrigantes de DC , sobre todo por su capacidad de ser un gran villano y un excelente anti héroe al mismo tiempo, destacándose siempre por su brutalidad en las escenas de acción. Ahora imagínense a Joe Manganiello en una película similar a Rambo: First Blood , un individuo muy dañado por la guerra, un antihéroe violento, sin un propósito real en la vida más allá de ser un asesino. ¿No les parece interesante?

3 . Martian Manhunter

David Bowie en The Man Who Fell To Earth es un refugiado de un planeta moribundo, disfrazado de forma humana en una misión a La Tierra. Luego, comienza a fascinarse e interesarse por nuestras costumbres humanas antes de ser objeto de sospecha y encarcelado por su extrañeza… Esa es básicamente la definición Martian Manhunter, también conocido como J’onn J’onnz. Salvo que él luego termina uniéndose a la Liga de la Justicia…

Una película con él protagonista ciertamente sería un gran riesgo, pero también lo era hacer un Joker sin Batman.