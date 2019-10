Estos personajes del MCU debieron sobrevivir más tiempo

¿Cuántos personajes principales, secundarios, DE TODOS LOS ESTRATOS vimos juntos en la batalla final contra Thanos ? Uf, mejor ni contar. El MCU juntó a todos y más. Pero, ¿tan así fue? No. Y por eso este artículo.

5 . Korath

Si no has visto a Guardianes de la Galaxia, serás perdonado por olvidar que Korath the Pursuer (Djimon Hounsou) incluso murió en la película.

Mejor recordado por su hilarante enfrentamiento inicial con Star-Lord (Chris Pratt) – “¿Quién?” – Sin embargo, Korath se encuentra con un destino sombrío en el clímax de la película, donde Drax (Dave Bautista) le arranca uno de sus implantes de cabeza y lo mata.