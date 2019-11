Estos serán los escritores y directores de la temporada 12 – Doctor Who

Jodie Whittaker regresará como el actual rostro del Doctor y estamos ansiosos de que llegue la temporada 12 de la serie mas longeva de todos los tiempos.

Lamentablemente seguimos sin saber la fecha precisa del estreno de dicha temporada, pero BBC Studios calma nuestras ansias revelando el equipo de escritores y directores que nos llevarán a nuevos y conocidos mundos y líneas de tiempo en Doctor Who.

Estos son los detalles de la parte creativa de Doctor Who temporada 12:

Directores:

Después de graduarse de la Escuela Nacional de Cine y Televisión, Emma Sullivan fue nombrada una de las Estrellas del Mañana de Screen International. Su cortometraje, After Tomorrow , también fue nominado para una Palma de Oro en el 62 ° Festival de Cine de Cannes, y ganó el Mejor Cortometraje en el Festival de Cine de Edimburgo en 2009. También dirigió los dramas aclamados por la crítica Call the Midwife and Silent Witness .

fue nombrada una de las Estrellas del Mañana de Screen International. Su cortometraje, , también fue nominado para una Palma de Oro en el 62 ° Festival de Cine de Cannes, y ganó el Mejor Cortometraje en el Festival de Cine de Edimburgo en 2009. También dirigió los dramas aclamados por la crítica . Nida Manzoor fue nombrada una de las personas importantes de Broadcast Magazine en 2015. Desde entonces, ha dirigido el drama de comedia de la BBC Enterprise y recientemente recibió una nominación de RTS por su trabajo. Nida también está escribiendo y dirigiendo una serie de comedia musical para Channel 4 llamada Lady Parts.

fue nombrada una de las personas importantes de Broadcast Magazine en 2015. Desde entonces, ha dirigido el drama de comedia de la BBC Enterprise y recientemente recibió una nominación de RTS por su trabajo. Nida también está escribiendo y dirigiendo una serie de comedia musical para Channel 4 llamada Jamie Magnus Stone es un director de cine y animador que se graduó de la Escuela Nacional de Cine y Televisión. Jamie creó y dirigió el corto Orbit Ever After , nominado al BAFTA, y otros trabajos recientes incluyen Tripped y The Last Dragon Slayer .

es un director de cine y animador que se graduó de la Escuela Nacional de Cine y Televisión. Jamie creó y dirigió el corto , nominado al BAFTA, y otros trabajos recientes incluyen . Después de estudiar en RADA, Lee Haven Jones dirigió varios episodios de dramas exitosos, incluidos The Bay, Vera y Shetland. Lee ganó dos BAFTA galeses por su trabajo como director y su primer largometraje, Gwledd / Feast, se estrenará más adelante en 2020.

Escritores:

Nina Metivier es co-creadora y co-escritora de la serie de suspenso para adolescentes The A List (BBC / Netflix), y produjo y escribió en la serie de televisión Dixi , ganadora del BAFTA.

es co-creadora y co-escritora de la serie de suspenso para adolescentes (BBC / Netflix), y produjo y escribió en la serie de televisión , ganadora del BAFTA. Maxine Alderton ha escrito para The Worst Witch de CBBC y la serie de larga duración de ITV Emmerdale , ganando un premio Yorkshire RTS a Mejor Escritor por un episodio independiente especial sobre demencia, y ha sido nominada dos veces para un premio del Gremio de Escritores.

ha escrito para de CBBC y la serie de larga duración de ITV , ganando un premio Yorkshire RTS a Mejor Escritor por un episodio independiente especial sobre demencia, y ha sido nominada dos veces para un premio del Gremio de Escritores. Charlene James ha escrito previamente para el programa de televisión A Discovery of Witches, así como para la galardonada obra de teatro Cuttin ’It.

ha escrito previamente para el programa de televisión A Discovery of Witches, así como para la galardonada obra de teatro Cuttin ’It. Pete McTighe es el escritor de Wentworth, el drama femenino de prisión que se proyecta en todo el mundo en Netflix, y actualmente es productor ejecutivo y escribe la temporada 2 de A Discovery Of Witches para Sky / AMC / BadWolf.

es el escritor de Wentworth, el drama femenino de prisión que se proyecta en todo el mundo en Netflix, y actualmente es productor ejecutivo y escribe la temporada 2 de para Sky / AMC / BadWolf. Ed Hime fue nominado para un BAFTA Creativo por su primer episodio de Skins, y ganó el Premio Italia por su obra de radio The Incomplete Recorded Works of a Dead Body.

fue nominado para un BAFTA Creativo por su primer episodio de Skins, y ganó el Premio Italia por su obra de radio El debut televisivo de Vinay Patel , Murdered By My Father, ganó el Premio Royal Television Society 2016 al Mejor Drama Individual y fue nominado para tres.

Sobre estas revelaciones, el showrunner Chris Chibnall (Broadchurch) dijo: “Estamos encantados de que Doctor Who continúe atrayendo a algunos de los talentos más emocionantes y dinámicos que trabajan en televisión. Junto con nuestros escritores que regresan, nos complace dar la bienvenida a nuevos miembros a la familia de Doctor Who. El equipo de Doctor Who está repleto de los escritores y directores más brillantes de la televisión británica: ¡adoramos trabajar con ellos y estamos ansiosos por mostrarte las cosas explosivas que han creado!”

¿Qué opinan?