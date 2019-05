Estos son los cambios en la geografía de King’s Landing – Game of Thrones

En The Last of The Starks, el penúltimo episodio de Game Of Thrones vimos por primera vez cara a cara a Daenerys Targaryen y a Cersei Lannister junto a sus ejércitos. Ok, lo que prevaleció en el episodio fue la tensión, con Tyrion intentando convencer a su hermana que se rinda, Missandei asesinada y su “dracarys” que significó que todo iba a arder… Pero algo nos llamó la atención: el inmenso cambio en King’s Landing: de golpe la ciudad quedó rodeada de un desierto árido que aplanó las montañas y hasta disminuyó la costa por la que Stannis Baratheon casi la invade.