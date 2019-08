Estos son los estrenos de Agosto 2019

Llega Agosto, el octavo mes del año, y con él el fin de la temporada de blockbusters cinematográficos, al igual que el último mes de estrenos pequeños en televisión.

Nos preparamos para disfrutar del estreno de grandes producciones como Once Upon a Time in Hollywood en cine y la segunda temporada de MINDHUNTER, las cuales comparten un dato curioso muy particular: la presencia de Charles Manson, interpretado por el actor Damon Herriman. En la cinta de Tarantino lo veremos previo a la fatídica muerte de Sharon Tate mientras que en la serie de Netflix lo veremos ya en sus años en la cárcel.

Además nos subiremos al ring una vez más con GLOW, veremos el regreso de los chicos de Beverly Hills 90210 y también nos enfrentaremos a Historias de Miedo para contar en la Oscuridad.

A continuación el listado completo de estrenos en televisión y cine (calendario para México):