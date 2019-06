Estos son los estrenos de Julio 2019

Se acerca el momento de la última vez que visitemos Litchfield donde están nuestras presas favoritas de la televisión, ya que Julio está por llegar y con ello la temporada final de Orange is the New Black cada vez está más cerca.

Además la entrada del séptimo mes del año nos trae otras producciones de gran relevancia como Stranger Things, la temporada final de Suits, La Casa de Papel y el estreno de Pennyworth, nueva serie que se desprende de la mitología de Batman.

Revisemos entonces el calendario y no perdamos fecha y detalle de los mejores estrenos del mes. Si quieres saber los estrenos de Netflix en nuestra región, puedes conocerlos dando click aquí.

PD: Recuerda que las fechas de los estrenos pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso.