Estos son los grandes héroes de esta historia – The Dark Crystal: Age of Resistance

The Dark Crystal: Age of Resistance llegó y no dejamos de estar fascinados ante esta historia y cómo está desarrollada. Sin dudas podemos hablar de una de las producciones más ambiciosas de Netflix además de ser una de las mejores que ha desarrollado en este último tiempo.

La historia retoma lo que vimos en la película de 1982 titulada Dark Crystal pero situándose mucho tiempo antes cuando los Skekses eran los Señores del Cristal y la resistencia comenzaba poco a poco. Llena de aventuras, esta historia viene con su propia mitología, su propia magia y sus propios héroes. Por eso, aquí les presentamos a los grandes defensores de esta historia.