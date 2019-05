Estos son los mejores ejemplos de la actualidad distópica en el mundo series

¿El fin del mundo se acerca o solo la civilización humana caerá? Durante algunos años las series y películas nos han ido advirtiendo y mostrando una mirada distópica a lo que podría suceder con el mundo como lo conocemos. Desde ataques zombies hasta sistemas operativos que nos dirán cómo manejar nuestra vida, las series actualmente manejan nuestros temores hacia estas historias de un mundo que podría estar al borde de la extinción y de cómo la supervivencia humana se verá afectada teniendo que buscar maneras para sobrevivir. Al parecer este tema ha dado pie para reflejar estos temores en las siguientes series que en este momento son las que más hacen ruido y que, sin dudas, debes ver.

1 . The Society y el universo alterno

¿Qué tan malo podría ser regresar a tu pueblo y ya no tener a nadie que te haga seguir las reglas? The Society nos cuenta cómo la vida de un grupo de chicos cambia por completo al cancelarse el paseo escolar por culpa de la lluvia. Al regresar al pueblo, se dan cuenta que sus padres desaparecieron y que el olor que cubría el lugar también se fue. Los excesos podrán ser algo tentador, pero a lo largo de la serie ellos se darán cuenta que no solo se trata de saber cocinar, sino también crear normas para que esto no se vuelva una locura.

2 . The 100 y la guerra nuclear

La mayor parte de la raza humana debe marcharse para vivir en el espacio a causa de una guerra nuclear, pero aunque parecía una buena idea irse de La Tierra, al poco tiempo se dan cuenta que la sobrepoblación y la falta de oxígeno en la nave lleva a la decisión de enviar jóvenes al planeta y así explorar si se puede volver a vivir allí. The 100 nos da un vistazo a un mundo donde las armas nucleares toman un papel importante y cómo este grupo de jóvenes se verá rodeado de un sinfín de situaciones donde las mutaciones en animales serán lo de menos.

3 . The Rain y los virus letales

La lluvia es la culpable de esparcir un virus, el cual todos desconocen pero está matando a las personas, en cuestión de unos minutos. El mundo comienza a colapsar y solo algunos pocos pueden salvarse, entre los que podemos ver a unos hermanos que pasan la mayor parte de su vida viviendo en un búnker. Conforme pasa el tiempo, podemos ver que los hermanos están empeñados en encontrar signos de vida. The Rain es una serie danesa que nos muestra que aunque pase el tiempo, aún nadie se encuentra a salvo en el mundo.

4 . 3% y la economía

El problema no es el fin del mundo sino el colapso económico que existe: solo el 3% de la población podrá salvarse de tener que luchar por sobrevivir un día más en una sociedad donde la pobreza es extrema. Deberán pasar varias pruebas para alcanzar un lugar en alguna de las zonas más avanzadas. En un momento después del apocalipsis que se vivió, esta serie nos enseña que no se necesitan armas químicas o algún desastre para hacer colapsar la tierra; una manera distinta de ver el final de lo que conocíamos, demostrando que hasta en el punto más bajo de la humanidad la desigualdad económica seguirá existiendo.

5 . Love, Death & Robots o robots, gatos e inteligencia artificial

No todo debe ser un mundo con un futuro incierto: también podemos tener robots tratando de simpatizar con gatos o tal vez un viaje al universo donde tal vez no todo es lo que parece. Love, Death & Robotses una serie que toma muchos temas en los que se basa la distopía y nos da una mirada un poco más realista de lo que podría llegar a pasar, desde la creación de una inteligencia artificial para vengarse de los que alguna vez te maltrataron hasta un déjà vu constante al repetir todo un día solo con un cambio al final. Esta serie es muy distinta a lo que hay en cuanto a tema distópico, pero sin duda alguna, es de las mejores.

6 . The Walking Dead y el ser humano como amenaza para sí mismo

Un clásico ya, ¿no? The Walking Dead, que ahora ya es otra cosa totalmente diferente a los cómics, es una demostración que la amenaza real y única del hombre es el hombre mismo: el ser humano es más peligroso que el peor animal que se les pueda ocurrir. Ni siquiera los zombies son tan peligrosos. La sociedad se cae y así nos vemos envueltos en enfermedades, desabastecimiento, soledad: la anarquía total.

7 . The Handmaid’s Tale y el empoderamiento necesario

Si ya en el primer capítulo de una serie vemos que una mujer de pie abofetea a otra, y esa otra es nada más ni nada menos que la protagonista quien recibe la cachetada, sabemos que algo interesante está por surgir. En un mundo como el actual, en el que la mujer se cuestiona los (paradoja total) cuestionamientos hacia su libertad de actuar y, sobre todo, pensar, The Handmaid’s Tale es una bocanada de aire fresco. Una serie para no dejar de pensar en todo lo que nos rodea como géneros.

8 . The Man in the High Castle y la política más cruda

The Man in the High Castle es LA genialidad de Amazon Prime. Y el dilema político es lo que recorre toda la historia: ¿quién gana, quién pierde? ¿Realmente los buenos eran los buenos y los malos solamente malos? La serie deja muchas puertas abiertas a la interpretación de los supuestos cambios de paradigmas.

9 . Black Mirror y la tecnología al poder

¿Cómo darse cuenta que el futuro es hoy? Viendo Black Mirror. La serie que ahora pertenece a Netflix es el ejemplo más extremo de lo que el mundo actual puede llegar a ser si lo dejamos avanzar sin ponerle alguna que otra traba. Y todo por nuestras relaciones ultra carnales con la tecnología. Una verdadera forma de abrirnos los ojos de la manera más cruda.