1 . Joe demuestra que no ha cambiado

2 . Joe mata al tipo que buscaba a Will

Bueno, Joe no podía mantener su buena racha de no matar a nadie, y ya en el segundo episodio se despacha a un matón de un golpe. El momento horripilante e intenso se da cuando Joe decide deshacerse del cadáver cortándolo en pedacitos y luego triturándolo.

3 . Candace se presenta como la novia de Forty

4 . Joe deja libre a Will

Will nos cayó bien desde el principio y sufrimos al pensar que Joe lo terminaría matando. Afortunadamente no fue así. Will se hizo amigo de Joe de una manera bastante extraña, igual no podemos culparlo: él no solo tenía una enfermedad mental que lo hacía más vulnerable, sino que era bastante inocente. ¿Tal vez desarrolló el síndrome de Estocolmo?

Como sea, una vez que lo vimos fuera de la jaula y feliz con su novia, nos pudimos relajar por completo.