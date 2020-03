1 . El primer trío de Polo, Cayetana y Valerio

2 . Los chicos apoyan a Rebe para que no deje la escuela

Este momento nos emocionó, porque a pesar de que en no todos los chicos eran muy cercanos, entendieron la situación e injusticia hacia Rebe y se pusieron de su lado. Rebe fue apoyada por todos sus compañeros cuando más lo necesitaba. ¡Esas son las verdaderas amistades!

3 . Rebe descubre la traición de Samu, y Nadia la de Malik

4 . Nadia divide la beca para compartirla con Lu

Estas dos chicas lograron conciliar sus diferencias y, después de eso, Nadia decidió compartir la mitad de la beca con Lu , lo cual tomó a esta por sorpresa. Fue un momento muy emotivo pues vimos cómo su amistad tuvo que evolucionar para llegar hasta este punto. Lu fue capaz de admitir que admiraba a Nadia y abrazarla posteriormente. En definitiva, es la amistad de Élite que no sabíamos que necesitábamos, pero nos encantó.

5 . Guzmán perdona a Polo

Polo siempre apreció a Guzmán , a pesar de que no paraba de acosarlo y culparlo por la muerte de su hermana. Al final, las cosas cambiaron un poco entre ellos y fueron capaces de convivir juntos en una misma habitación. Pero el punto culminante de su relación llegó cuando Polo cayó desde el segundo piso del bar y, en medio de sangre y vidrios rotos, Guzmán , con lágrimas en los ojos, tomó su cara entre sus manos y lo perdonó.

6 . Los chicos protegen a Lu y todos agarran la botella

Sus compañeros no querían volver a pasar el mismo drama y sufrimiento que cuando se murió Marina y culparon al hermano de Samu. Por eso, decidieron proteger y encubrir a Lu y así no iría a la cárcel injustamente por un accidente. Lu no se esperaba tanto apoyo y fue muy emotivo ver cómo los chicos tomaron la botella para dejar sus huellas en ella.