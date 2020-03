Estos son los momentos de los comics que DEBEMOS ver en la segunda temporada – The Umbrella Academy

1 . Number 5 se come a su jefe

Aunque The Handler se muestra como el jefe de la organización de viajes en el tiempo conocida como The Commission , claramente no es el único miembro de la administración de un grupo tan importante. Como tal, todavía hay una oportunidad para que su contraparte acuática haga una aparición en el programa. Prepararía al show para incluir más personajes extraterrestres y tendríamos a 5 enfrentándose a su torturador acuático y comiéndolo, lo cual es un momento simplemente irreplicable.

En la primera temporada vimos a Number 5 lidiando fácilmente con su antiguo jefe conocido como The Handler , quien luego es asesinado por Hazel en el episodio final. No obstante, en los cómics, su papel es interpretado por un pez parlante.

2 . El otro equipo

3 . JFK

El asesinato de JFK es la parte más controvertida de toda la franquicia de The Umbrella Academy. En este universo no es Lee Harvey Oswald quien mata al presidente sino Allison Hargreeves, también conocida como The Rumor. Gerard Way y su esposa hicieron una recreación fotográfica del evento que estaba destinado a ser estampado en la parte delantera del cómic, antes de que esto, comprensiblemente, cambiara.

A pesar de su naturaleza polémica, este es también un momento que merece totalmente estar en la serie, ya que es sin duda uno de los eventos más sorprendentes en toda la franquicia.