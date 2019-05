Estos son TODOS los muertos de la octava temporada – Game of Thrones

Game of Thrones ha terminado. Para siempre. Será muy difícil ocupar el espacio que esta enorme producción de HBO ocupaba en nuestras vidas.

Como si perder a la serie no fuera suficiente, como de costumbre, Game of Thrones no falló a su esencia y en esta última temporada tuvimos que despedirnos de personajes queridos. Es hora de rendirles homenaje.