Estos villanos de series se volvieron héroes y rompieron estructuras

Hemos pasado por la era del antihéroe televisivo y hemos visto a muchos personajes malosos que en realidad eran buenos… sí, aunque no se entienda bien a qué me refiero. Si bien es fascinante cuando un personaje supuestamente heroico se vuelve hacia el lado oscuro, ya sea un breve flirteo o ir más allá del punto de no retorno, es al menos igual de convincente, si no más, cuando un villano va en la dirección opuesta: tener a alguien presentado como malo, o incluso totalmente malvado, y luego llevarlo a un viaje a través del guión que lo lleve a un punto de redención es, cuando se hace bien, un arco completamente emocionante y satisfactorio.

Como casi dicen, o mueres como villano o vives lo suficiente para verte convertido en el héroe. Aquí 8 villanos de series que se volvieron héroes, ¡y de manera genial!