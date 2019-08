Estos villanos deberían haber sido los antagonistas principales de estas películas

El villano de una película no siempre es el gran monstruo malo con el que el héroe lucha al final: a veces es la empresa que lo creó en primer lugar o el compañero del antagonista es más mortal o los héroes no son exactamente lo que parecen. Los villanos no siempre son tan fáciles de reconocer; no siempre es la respuesta obvia, no siempre la persona que sospechas.

Aquí te dejamos algunos compañeros, secuaces, villanos secundarios que resultaron ser los verdaderos antagonistas de sus películas y que merecen ser reconocidos de esa manera.