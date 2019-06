Estrella de la serie adelanta que la nueva temporada será increíble – Stranger Things

Falta un mes para que vuelva Stranger Things y los actores de la serie siguen alimentando nuestra obsesión por la serie.

Recientemente Cary Elwes, un nuevo integrante del elenco y quien desde antes era fan de la serie, dijo a Variety que los nuevos episodios serán increíbles.

“Si pensabas que la primera temporada era genial y la segunda temporada era poderosa, todavía no has visto nada…[La tercera temporada] Es más grande y más poderosa de lo que has visto nunca. Es increíble”, comentó el actor.

Elwes le dará vida al alcalde Larry Kline, un guapo, resbaladizo y sórdido político clásico de los años 80, más preocupado por su propia imagen que por la gente de la pequeña ciudad que gobierna.

La tercera temporada debutará el 4 de julio y explorará esa transición de niños a adolescentes de los protagonistas. Además contará con muchas referencias a las películas de 1985.