Estuvimos en el Upfront de HBO y te contamos todo lo que se viene para el 2019

Por supuesto, el final de Game Of Thrones no es el final de la franquicia, ya que, como habían anunciado el año anterior, HBO ya está trabajando en spin-offs de la misma serie. Lo que sabemos hasta ahora es que Naomi Watts y Josh Whitehouse serán parte del proyecto, con la primera como protagonista.

Por supuesto, el 2019 será recordado por año en el que Game Of Thrones llegó a su fin. Y HBO lo sabe. La serie que cambió el rumbo de la televisión presentará su octava temporada durante la primera mitad del año y, aunque todavía no hay demasiada información al respecto, por estos días empezamos a ver la primera imagen promocional en la revista Entertainment Weekly que muestra a una Daenerys Targaryen y a un Jon Snow muy, muy juntos.

A la primera, que será una serie basada en los cómics de los 60 , Grossman la definió como “el nuevo testamento en lo referido a esta historia“. Watchmen traerá la trama de Alan Moore a un presente, es decir, la actualizará. La serie, que cuenta con la dirección de Damon Lindelof (que ya trabajó con HBO en The Leftovers ), tiene además un cast muy interesante: Regina King , Don Johnson , Tom Mison , Frances Fisher y Jeremy Irons , entre muchos otros.

Sin embargo, Game Of Thrones no es todo lo que HBO nos depara para el 2019 . En entrevista con Gustavo Grossman , pudimos preguntarle cuáles creía que iban a ser las otras producciones que se destacarían durante el 2019 , el CVP de HBO Latinoamérica nombró a dos: Watchmen y Euphoria .

Por el lado de Brasil , tendremos Pico de neblina , que seguirá la historia de la legalización de la marihuana y el traspaso de un vendedor ilegal de esta droga hacia la legalidad. Como si la historia no fuera lo suficientemente impactante, esta serie contará con la dirección de Fernando Meirelles , el mismo que dirigió el ya clásico film Ciudad de Dios . Pico de Niebla se centrará en la ciudad de São Paulo y contará con música brasileña que reflejará la cultura urbana del país.

Otra serie importante que volverá a la pantalla chica será Big Little Lies , con su segunda temporada. Lo cierto es que la serie, basada en el libro homónimo de Liane Moriarty , no tenía una continuación, pero el éxito puso la opción sobre la mesa y seremos capaces de ver esta segunda temporada que, además del tremendo cast que ya tenía, sumará entre sus filas a la única e inigualable Meryl Streep .

Los domingos en HBO continuarán siendo de comedia, ya que Barry y Silicon Valley también regresarán con nuevas temporadas. La primera, presentará su segunda parte, luego del éxito cosechado en los Emmys , donde Barry intentará borrar su pasado por todos los medios. Silicon Valley , por su parte, regresará con su sexta temporada. ¿Lograremos ver despegar finalmente a esta start up?

Por otro lado, no sólo Game Of Thrones verá la luz del final en el 2019. Otros dos grandes éxitos de HBO también llegarán a sus series finale: Veep y The Deuce.

La comedia protagonizada por Julia Louis Dreyfous se despedirá luego de su séptima temporada, donde veremos a Selina Meyers aspirar al puesto de presidenta de la nación.

The Deuce, la serie que cuenta los inicios de la industria de la pornografía, protagonizada por James Franco, finalizará luego de la tercera temporada, que seguirá avanzando en el tiempo y mostrará los comienzos de la epidemia del HIV.