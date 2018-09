Eva Green protagonizará la adaptación de la novela ‘The Luminaries’ para la BBC

Amamos a Eva Green y nos alegra saber que vuelve a la pantalla chica, aunque no sea como la icónica Vanessa Ives de Penny Dreadful.

Su nuevo proyecto se trata de la serie de seis partes de la BBC “The Luminaries”, basada en la novela homónima de Eleanor Catton del 2013.

Producida por Working Title Television, la historia de aventura y misterio se desarrolla en la costa oeste de la isla sur de Nueva Zelanda, en el boom de la fiebre del oro de 1860, y sigue a la desafiante joven aventurera Anna Wetherell (Eve Hewson), que ha navegado desde Gran Bretaña a Nueva Zelanda para comenzar una nueva vida.

La novela es descrita como una historia épica de amor, asesinato y venganza, mientras hombres y mujeres viajaban por el mundo para hacer fortuna.

Además de Green, Eve Hewson (The Knick) y Marton Csokas (The Lord Of The Rings) protagonizan la serie.