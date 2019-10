Evan Peters protagonizará la nueva serie de HBO – Mare of Easttown

A ocho meses de haberse anunciado el desarrollo de la serie limitada Mare of Easttown, HBO ha develado 6 nuevos nombres que se sumarán al casting de este proyecto protagonizado por Kate Winslet.

Julianne Nicholson (Monos), Jean Smart (Life Itself), Angourie Rice (Black Mirror), Evan Peters (American Horror Story), Cailee Spaeny (On the Basis of Sex) y David Denman (The Replacements) son los afortunados en participar en esta serie creada por Brad Inglesby y Paul Lee.

La historia gira en torno a Mare of Easttown, una detective de un pequeño pueblo ubicado en Pennsylvania, quien está investigando un asesinato local, mientras que a la par ella está viviendo una dura situación en su vida personal.