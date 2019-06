Eve y Villanelle: una nueva oportunidad para los fans de Hannibal – Killing Eve

No cabe duda que Killing Eve , la serie de la BBC América que acaba de terminar su segunda temporada, es un verdadero éxito. Sus dos actrices, Sandra Oh y Jodie Comer , tienen mucho que ver y ambas cosechan los frutos de su espectacular labor en forma de galardones.

La obsesión de Eve por Villanelle termina viéndose correspondida por esta joven psicópata, hermosa y con un estilo único, lo que da como resultado una atracción innegable entre ambas y, eventualmente, un vínculo rebosante de deseo sexual.

En la segunda temporada, Eve y Villanelle trabajaron más juntas que nunca y, sin embargo, no consumaron su relación. Villanelle accedió a trabajar para el MI6, ayudando a su amada a capturar a otro asesino tan despiadado como ella. Por supuesto, trabajar con Villanelle tiene sus riesgos: la joven es impulsiva y no está dispuesta a seguir las reglas. La cercanía, además, alimenta la obsesión de Eve y el deseo sexual crece. El gato se transforma en ratón y, como quien no quiere la cosa, Eve se encuentra iniciándose en las artes del asesinato en el final de la temporada. En ese momento en el que Eve mata a su primera víctima, Villanelle termina de enamorarse perdidamente de ella, segura de haber encontrado a su alma gemela. Pero cuando Eve se horroriza ante las manipulaciones de la bella asesina y haber matado a un hombre, la traición se siente el doble para Villanelle, quien termina disparándole a Eve por la espalda.

Por supuesto, si viste Hannibal, esta escena te trajo amargos recuerdos. En la serie protagonizada por Mads Mikkelsen y Hugh Dancy, también se daba esta suerte de persecución y juego de espejos, en la que la obsesión se transformaba en deseo sexual y perversión. Mientras que Will luchaba por refrenar su admiración por Hannibal, el Doctor Lecter le profesaba su amor en cada escena del crimen que creaba para él. Y a fuerza de reconocerse el uno en el otro, Will y Hannibal se encuentran en la que fue la última temporada de la serie, eliminando juntos al Dragón Rojo. Ese ritual de iniciación en el que Hannibal guió a Will es equivalente al que Villanelle tendió para Eve. Ambos psicópatas, al ver al otro transformado, bajan la guardia.