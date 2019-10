Cuando finalizó la cuarta temporada de Supergirl todo fue tristeza porque Lena se enteró la verdad sobre Kara y no fue porque se lo dijo su mejor amiga, sino que fue su hermano muriendo por su mano. Esto hizo que Lena se enoje y aunque uno entiende por qué Kara no dijo nada, un poco de razón tiene. Hubo capítulos en los que parecía que se estaban riendo de ella y aunque fuese la mujer más inteligente del multiverso, se reían y se reían. Toda la culpa de esto la tuvieron los guionistas que hicieron que la bola de nieve siga creciendo y ahora no hay vuelta atrás. Lena sabe la verdad, está enojada y aunque no quiera ser una villana, su inteligencia es un arma de doble filo que ya nos dio indicios de lo que será el conflicto de esta temporada . No sé qué les parece a ustedes, pero me parece que Hope se volverá muy inteligente y se unirá a la revolución que Ultron comenzó.

Si alguno se tiene que poner a pensar en qué veremos, creo que quedó claro que Lena no quiere ser la villana y que aunque va a molestar a Kara, el problema no pasará por ahí. Yo creo que vamos a llegar al punto en el que Hope entienda más de lo que debe, use el nuevo sistema de realidad virtual para algún mal que ella cree necesario y ahí Lena irá a pedir perdón. Pero no sólo eso, también entenderá por qué no le dijeron nada, admitirá que es una Luthor, correrá hacia Kara y serán amigas reales otra vez, salvo que sin querer mate a alguien cercano a Kara, ahí las cosas podrían subir el nivel. Veremos cómo sigue todo, pero con la presencia de Andrea y su obsesión con la tecnología y la realidad virtual, estoy seguro que iremos para ese lado. Tendremos control mental, una inteligencia artificial super poderosa y después descubriremos que es la madre de Brainy. Bueno, esto último no, pero ojo eh… ojo.

En este primer episodio tuvimos la introducción de Andrea, la nueva dueña de Catco que lo único que le interesa es la cantidad de clicks que una nota puede tener y no tanto el contenido porque a pesar de tener a una gran escritora como Kara o un diario de los que se considera “serios”, contrató un escritor que pueda reducir todo para que le entre más rápido y pueda leer más. Entonces, imagino que no sólo le haremos una crítica a la tecnología y cómo influye en nuestro día a día, sino que también hablaremos de las diferentes maneras que hay de hacer periodismo, del negocio dentro del mismo. Además, con la compra del diario, Andrea nos confirma que no quiere dejar nada al azar, controla el mensaje y los medios en los que se lee y esto puede ser peligroso. Igual, por lo que vimos en este primer vistazo, no vemos a alguien que parezca un genio malvado, sino que parece una empresaria que sólo piensa en más dinero. Veremos…