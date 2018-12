Everyday Angel – Grey’s Anatomy

Por otra parte, Meredith se toma un día libre y va tras Teddy; mientras se ayudan con la cocina (Meredith tiene que hacer galletas para Zola) hablan sobre su embarazo. Teddy no quiere hablar sobre eso porque ve a Owen con Amelia, aunque Meredith es más que clara: no debe hacerlo por ella sino por el hijo que viene en camino.

El miedo de Teddy es que Owen la elija por la obligación de tener que cuidar de ella por tener un hijo en común, pero Meredith quiere que entienda que no será así y que además no es justo para ninguno que él no sepa su paternidad.