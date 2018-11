‘Evolution’ demostró que Rick debería haber salido MUCHO antes de la serie – The Walking Dead

Muchos fans entrarán a esta nota, muchos me defenestrarán, pero muchos otros me entenderán: el error de los productores y showrunners de The Walking Dead no fue haber sacado a Rick, sino dejarlo en el show tanto tiempo.

Entiendo las primeras quejas que se avecinarán: The Walking Dead era la historia de Rick. Esas palabras pueden venir de un fan acérrimo del cómic, y son entendibles, pero no lógicas: un show es un show, un cómic es un cómic. No existe regla que diga que es necesario seguir al material original para que el otro soporte sea igual o mejor que el que le antecede. Y a las pruebas me remito: a pesar de las críticas de la intelectualidad cogotuda por su falta de rigor, la película Troya de 2004 es muchísimo más entretenida que La Ilíada, epopeya griega atribuida tradicionalmente a Homero en la que supuestamente se basa. ¿No me creen? Lean los primeros cantos y avíspense ante las listas INTERMINABLES de personas, objetos y dioses que se nombran con el solo hecho de referenciar poderío… Como dirían en Los Simpson: ¡ABURRIDO! Repetimos, entendemos la postura pero no la compartimos: el cómic también puede ser bastante aburrido. Pensemos en el arco del Nuevo Orden Mundial y lloremos hasta el hartazgo…

En The Walking Dead, desde el muy bien logrado The Day Will Come When You Won’t Be hasta la salida de Rick en el episodio What comes after de la novena temporada, hubo un arco argumental, el de la guerra contra Negan y los suyos, que duró dos temporadas, o sea, 32 episodios. Locura tal como nunca la pensamos. Y es ahí donde vemos la falla: ¿valía la pena tanto tiempo para ver una guerra tan corta? Sin dudas que no.

Jeffrey Dean Morgan as Negan, Andrew Lincoln as Rick Grimes – The Walking Dead _ Season 7, Episode 1 – Photo Credit: Gene Page/AMC

Ok, sigamos con la próxima demanda de los fans: en esos 32 episodios conocimos a Anne / Jadis y a su grupo, o sea, a los Chatarreros, quienes finalmente le dieron un sentido a su llegada al ser trasladado Rick en el helicóptero. Perfecto, pero ¿cuántos episodios tuvimos que soportar esa resolución? Demasiados. Sin dudas el arco de Anne / Jaddis es interesantísimo y es lo que abrió ahora la puerta para que Rick no esté muerto, vuelva en un futuro y disfrutemos en las dudosas películas para TV de sus andanzas durante y luego del salto temporal de 6 años. ¿Sirvió para la serie en sí? No.

Lo sabemos: The Walking Dead es un elefante en las series, y como buen paquidermo, todos sus movimientos son lentos, pero pesados. Lo bueno que tenía antes de ser la mega serie del momento es que esa pequeñez que poseía hasta la quinta temporada era lo que le daba la facilidad de moviemiento en las tramas, con una riqueza tal de argumentos que la hizo crecer hasta el cielo… y ahora está cayendo en picada. Por eso nuestro título: Evolution demostró que Rick debería haber salido MUCHO antes de la serie. ¿Por qué, entonces? Porque el episodio mencionado unió finalmente lo mejor de lo que podía demostrar (y queríamos ver de) la serie en pocos minutos, el camino que está tomando y que nos encanta: terror psicológico + misterio; mejor dicho, Los Susurradores + Negan.