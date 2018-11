Evolution – The Walking Dead

Evolution demostró que esta novena temporada de The Walking Dead no extraña para nada a Rick y que puede ser un buen espectáculo más allá que los fans del cómic no estén muy de acuerdo. Seamos justos: ni Game Of Thrones respeta a sus fuentes (es más, la superó en tiempo), entonces, ¿qué tiene de malo que la serie del apocalipsis zombie se aleje del material original?

Por un lado tenemos a Henry. Muchos pensaron que era el nuevo Carl, pero no, nada que ver: es demasiado adolescente (se ve en sus ansias por el amor a Enid, cosa que no se da), no le llega ni a los talones a lo que era el joven Grimes. Lo interesante de su historia no es solamente la entrada de estos nuevos personajes jóvenes que serán una piedra en el zapato para el joven hijo de Carol y Ezekiel, también lo que lleva mucha agua al molino del misterio es la relación Alden – Enid, y por dos cosas: por un lado, los celos que tiene el joven Henry al ver a la pareja pueden generar una micro guerra civil en Hilltop; por otro lado, ¿será que ella se convierte en la mandamás de Hilltop? Jesus no está así que…