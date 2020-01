Ewan McGregor habla sobre la pausa en la producción de la serie de Obi-Wan Kenobi

Apenas ayer nos enteramos que sí hay problemas en la producción de la esperada serie live action de Star Wars centrada en Obi-Wan Kenobi, sin embargo, el actor protagonista, Ewan McGregor, ya salió a calmar a los fans y minimizó el retraso en las grabaciones, es más, ya nos dio una nueva fecha de inicio de rodaje.

“Simplemente [el proyecto] se movió para el año que viene. Los guiones son realmente buenos. Creo que ahora que se estrenó el Episodio IX y todos en Lucasfilm tuvieron más tiempo para dedicarle a la escritura de los guiones, sintieron que querían más tiempo para ello. Leí alrededor del 80-90 por ciento de lo que han escrito hasta ahora y es muy, muy bueno. Y en lugar de filmar en agosto, solo quieren comenzar a grabar en enero [de 2021], eso es todo. No es nada más dramático que eso”, explicó McGregor a ComicBook.

En cuanto a la fecha de estreno, el actor aseguró que seguirá siendo la misma que se había establecido originalmente y no cree que el retraso en las grabaciones afecte el lanzamiento. También aclaró que “no ha escuchado” acerca del recorte del número de episodios, que según los reportes, había pasado de seis a cuatro episodios.

Recordemos que la serie de Disney+ se ubicará entre las películas de A New Hope y Revenge of the Sith, cuando Obi-Wan Kenobi se encontraba en el exilio, y cuidando de Luke, en el desértico mundo de Tatooine.