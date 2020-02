Ewan McGregor vio The Mandalorian para prepararse para la serie de Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor ya se prepara para repetir su papel de Obi-Wan Kenobi en la próxima serie de la franquicia Star Wars en Disney+ y, para lograr su cometido, ha visto la serie de The Mandalorian.

Mientras promocionaba su filme de DC Birds of Prey en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el actor develó que se está poniendo al día con las producciones de Star Wars, incluyendo la exitosa serie que nos enamoró a todos por la presencia de Baby Yoda.

“He visto The Mandalorian. Me gustó. Realmente me gustó. Estoy tratando de estar al tanto con todas las nuevas películas de Star Wars que han salido. Y estoy emocionado por eso. Ha sido un largo tiempo. No recuerdo cuándo fue la última [película de Star Wars] que hice. Creo que fue en 2003”, explicó McGregor.

Recordemos que Disney+ ha puesto la producción de la serie de Obi-Wan en pausa para mejorar la calidad de los guiones y, según el propio actor, las grabaciones comenzarán en enero de 2021.

Por lo que sabemos hasta ahora, la ficción tendrá lugar entre las películas de A New Hope y Revenge of the Sith, cuando Obi-Wan Kenobi se encontraba en el exilio, y cuidando a Luke, en el desértico mundo de Tatooine.