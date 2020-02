Exhibirán Joker – Live in Concert en el Reino Unido

Se acerca la entrega de premios Oscar y queda claro que un premio irrefutable para la película Joker será el de mejor score musical, obra de la extraordinaria compositora islandesa, Hildur Gudnadottir.

¿Y qué les parecería VOLVER a ver la película… pero escuchando a una orquesta en vivo? Si andan en el Reino Unido entre el 30 de abril y el 6 de julio, esto será posible, pues se han abierto fechas para proyectar lo que llaman Joker Live In Concert – the Film with Live Orchestra.