Exigimos que estos 6 arcos argumentales sean desarrollados en la última temporada de la serie – Jessica Jones

1 . Un buen villano

2 . Trish convertida en Hellcat

3 . Hogarth del lado del bien

4 . Personajes de los otros shows cancelados

Así como nos alegró ver a Karen Page en The Punisher, no podemos no desear ver a algunos de los personajes que adoramos de los otros shows de Marvel y Netflix en Jessica Jones. ¿Tal vez Foggy, debido a la alta presencia de abogados en la serie? ¿O Luke Cage, que supo conocer bien a Jessica? ¡Nos encantaría!