¿Extrañaremos a los X-Men de Fox?

Seas fan de Marvel (en cómics, cine, TV o hasta videojuegos… es lo de menos) o no, para todo cinéfilo y seriéfilo contemporáneo queda claro que los estudios están haciendo las cosas bien en el Marvel Cinematic Universe, y que la afortunada coincidencia de que su todopoderoso patrón roedor adquiriera a la 20th Century Fox permitirá que, finalmente y tras décadas de traspiés, finalmente los mutantes y los fantásticos sean correctamente adaptados a la pantalla grande.

¿Qué quiero expresarles en estas líneas? Una simple reflexión de un fan que lee historietas de Marvel desde los 5 años. Queda clarísimo –y no vamos a dar spoilers, vamos: incluso si se saltan la película de cartelera era más que obvio desde los trailers– que X-Men: Dark Phoenix no solo no aprovechó la oportunidad para adaptar uno del los arcos mutantes más fascinantes y complejos de los cómics, sino que confundió más al cinéfilo que llegó a toparse con X-Men: La batalla final, allá en 2006. ¿Lo mismo, pero sin Wolverine? No: peor, y sin Wolverine.