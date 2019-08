Ezra Miller confirma que lo veremos en una película de Flash muy pronto

El actor aseguró que la cinta del superhéroe de DC todavía está en desarrollo, a pesar de los numerosos contratiempos y los rumores de una cancelación latente.

Ezra ha interpretado a The Flash en Batman v Superman, Suicide Squad y Justice League, pero luego del fiasco de JL nunca lo volvimos a ver. El actor habló recientemente con W Korea sobre su larga lista de próximos proyectos, asegurando a los fanáticos de DC que la película en solitario de The Flash avanza con él en el papel principal como Barry Allen.

Cuando se le preguntó acerca de sus próximos compromisos, dijo: “Bueno, les diré los que puedo contarles porque están absolutamente confirmados: Fantastic Beasts 3 y la película de The Flash. Además, estoy haciendo más música con Sons of an Illustrious Father, la banda en la que estoy. Y también estoy haciendo música por mi cuenta”.