Facebook anuncia la fecha de estreno de la segunda temporada – Sorry for Your Loss

La red social favorita de muchos ya se prepara para su temporada de estrenos.

Facebook Watch anunció que su aclamada serie Sorry For Your Loss regresa el 1° de octubre con su segunda temporada.

Protagonizada por Elizabeth Olsen, la serie gira alrededor de Leigh Shaw, una joven viuda que tiene que lidiar con la repentina muerte de su marido. Pero a medida que comienza a investigar sobre él, descubre que hay muchos aspectos que desconocía.

Kelly Marie Tran (Star Wars: The Last Jedi), Jovan Adepo (The Leftovers), Mamoudou Athie (The Detour) y Janet McTeer (Jessica Jones), forman parte del elenco.

La plataforma de videos además dio a conocer que Limetown, drama protagonizado por Jessica Biel y basado en el podcast de ficción del mismo nombre, debutará el 16 de octubre, mientras que la comedia animada Human Discoveries, que cuenta con las voces de Zac Efron y Anna Kendrick, verá la luz el 16 de julio.

¡Checa el resto de los estrenos en el siguiente video!