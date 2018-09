Facebook presenta el tráiler de su nueva serie ‘Sorry For Your Loss’

Facebook, la red social que está apostando todo con su propio contenido audiovisual, presentó el día de ayer el tráiler oficial de su nuevo drama Sorry For Your Loss.

La serie está protagonizada y producida por Elizabeth Olsen, quien dará vida a una joven viuda que lidia con el dolor de perder a su esposo.

Creada y escrita por Kit Steinkellner (Z: Z: The Beginning of Everything), la serie explorará en sus 10 episodios cómo el dolor es una parte inevitable, esencial y universal de la experiencia humana, que transforma nuestras vidas.

Además de Olsen, el cast lo completa Jovan Adepo (Tom Clancy’s Jack Ryan, Central Park Five) y Mamoudou Athie (The Get Down, Unicorn Store).

Sorry For Your Loss debutará a través de Facebook Watch el 18 de septiembre.

¡Checa el tráiler abajo!