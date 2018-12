Facebook renueva la serie para una segunda temporada – Sorry for Your Loss

¡La red social de Mark Zuckerberg viene con todo!

Facebook Watch anunció el día de hoy que ha renovado cuatro de sus producciones originales: Five Points, Huda Boss, Sacred Lies y Sorry for Your Loss.

Esta última ha sido muy bien recibida por la crítica y los espectadores obteniendo una nominación a los Critics’ Choice Television Awards para Elizabeth Olsen como Mejor actriz en serie dramática.

Creada y escrita por Kit Steinkellner (Z: The Beginning of Everything), la serie sigue a Leigh Shaw (Olsen), una joven viuda que tiene que lidiar con la repentina muerte de su marido. A medida que comienza a investigar sobre él, descubre que hay muchos aspectos que desconocía y que no eran, para nada, como se había imaginado mientras aún vivía.

Además de Olsen, Jovan Adepo (Tom Clancy’s Jack Ryan, Central Park Five) y Mamoudou Athie (The Get Down, Unicorn Store) protagonizan la serie.

Se espera que la nueva entrega llegue en 2019.