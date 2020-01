Facebook Watch cancela la serie protagonizada por Elizabeth Olsen – Sorry for Your Loss

¡Malas noticias para los fans de Elizabeth Olsen!

A pesar de las buenas críticas y de que Olsen fuera nominada a los Critics’ Choice Television Awards como Mejor actriz de serie dramática, Facebook Watch ha decidido cancelar Sorry For Your Loss.

La serie fue cancelada tras dos temporadas de 10 episodios cada una. La trama giraba alrededor de Leigh Shaw (Olsen), una joven viuda que reevalúa su vida y sus relaciones luego de la repentina muerte de su esposo. También, a medida que comienza a investigar más sobre él, descubre que hay muchos aspectos de su vida que desconocía.

Sin embargo, no todo está perdido, de acuerdo con Deadline, los productores buscan vender la serie a otra cadena o plataforma de servicio streaming.

Además de Sorry For Your Loss, Facebook Watch canceló Limetown tras su primera temporada. La serie estaba basada en el podcast del mismo nombre y tenía como protagonista a Jessica Biel.

Según el reporte, a partir de estos fracasos, la plataforma se concentrará más en su contenido no guionizado, como reality shows, talk shows y programas de competencias, con el cual ha tenido éxito entre sus usuarios.