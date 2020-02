Fadeout – Arrow

Luego de Crisis, Oliver le dijo adiós al mundo y murió, pero antes de hacerlo, se aseguró de que todos vivan en un lugar mejor y aunque ya veremos cómo eso se empieza a destruir en 2040, podemos decir que por ahora, las cosas pintan muy bien. Entonces, aunque Oliver esté muerto su legado vive y por eso, la serie debía cerrar su historia con una carta de amor a lo que Ollie significó para todos. Pero no sólo eso, sino que Ollie tuvo el tupé de traer a mucha gente de regreso y aunque no son muy importantes, creo que es la única crítica que tengo al episodio. ¿Para qué? A todos nos costó mucho soltar y aprendimos de esas muertes, ¿era necesario volver atrás? No me parece. Puede que la única persona que sirvió para el cierre fue Quentin, pero igual, su muerte había sido épica y su despedida en el episodio de la repetición con Oliver terminó con todo. Entonces, ¿por qué?

¿No pudieron hacer todos cómo Laurel? Hablemos de ella. Laurel es la única persona que no volvió de entre los muertos, supuestamente, no lo hizo porque Oliver soltó lo que Black Canary significaba, entendió que su legado había inspirado a mucha gente y que la versión de Laurel que tenemos hoy en día está a la altura. Es un mensaje muy lindo para Laurel del presente porque significa que “lo logró”, pero tiene cero lógica por todo lo que hablamos antes. Hubiese entendido que no se pueda traer al padre de Oliver porque sin él, nada hubiese pasado, pero los cambios de Ollie cada vez que perdía gente eran extremadamente fuertes y lo llevaban a él por diferentes caminos. Pero bueno, quizás me estoy concentrando mucho en esto y sólo fue una manera de traer a todos los actores como regalo para el cierre de la serie.

Hay que tener en cuenta que a muchos de esos personajes nos los veamos más. Pero aunque Laurel haya viajado al futuro, Sara tiene la posibilidad de volver todo el tiempo a visitar a su padre en Star City. y ella, en el capítulo de Crisis, ya había hecho las pases con todo eso. Así que sí, realmente me pareció todo muy al pedo. Quizás lo único que importa de todo eso es que Quentin era la única persona que podía dar un discurso como el que dio al revelar la estatua. Todo lo que dijo fue cierto y es él fue el que realmente aprendió a amar a Oliver. Se odiaron, lo culpó por la muerte de su hija y todos los males de la ciudad, lo cazó durante gran parte de los últimos años, pero después de mucho tiempo aprendió que la gente puede cambiar y que Oliver no sólo era un héroe, sino que también era un gran hombre. Sí, lloro mientras escribo esto, pero igual me hubiese gustado que los muertos queden muertos.

El que dio el otro discurso importante de este episodio fue John Diggle y no había otra opción. Él había estado con Oliver desde el minutos cero de esta cruzada en Star City y juntos aprendieron mucho del otro. No sólo en cuanto a pelea, sino a la posibilidad de poder confiar, de tener un hermano de armas otra vez y de abrirse a la posibilidad de cerrar los ojos, dejarse caer y saber que atrás tendrías a esa persona cuidándote la espalda. Juntos inspiraron a mucha gente y a pesar de las dudas y las peleas, llegaron juntos hasta el final. Es muy triste saber que John no estuvo con él cuando murió, pero eso medio que no importa, porque en él y en cada uno de los integrantes del team Arrow, la lucha continuará. Oliver se murió, pero el legado de él continúa a travez del tiempo y del espacio, así que esperemos verlo John y que la próxima vez esté usando ese anillo junto a Superman.

Para cerrar con todo esto podemos hablar un poquito de Mía, pero si quieren pueden ir a buscar el recap anterior en el que le dediqué muchos renglones al futuro hermoso que esta mujer puede tener. Me hubiese gustado verla interactuar más con su familia, no puede ser que no tengamos escena con Moira o Thea, pero bueno, quizás no hubo tiempo para esos pequeños detalles. Ella viajó al futuro y aunque no sabemos con quién se enfrentará, quizás, la piedra significa que tendremos a Thea adulta y mala en el 2044. Así que no era necesario que haya presentaciones porque ya habrá tiempo para eso. Entonces, el capítulo fue un pequeño resumen de por qué Oliver vivirá en sus amigos o en su hija y gracias a las secuencias de acción hermosas o a la decisión de Mia, podemos confirmar que hay The Green Arrow para rato.

Obviamente, en este último párrafo tengo que hablar de Felicity. Ella volvió y lo hizo como todos para despedirse. No hay mucho de lo cual hablar porque en el episodio no hizo demasiado y si no fuese porque Mia fue a abrazarla, ni siquiera teníamos ese momento. Lo unción que importa de esto es que nos mostraran hacia dónde fue cuando The Monitor se la llevó y pusimos ver el reencuentro con Oliver. No sé cuánto tiempo habrá pasado para él, pero sabemos que Felicity tuvo que espera más de 20 y recién cuando sus hijos estuvieron seguros, ella tomó la decisión de volver con su amado. Fue muy lindo el momento final, el guiño de la lapicera roja, la foto de Oliver de joven y el recuerdo de la primera vez que realmente la conoció, pero se terminó. Felicity y Oliver consiguieron su final feliz, no es perfecto, pero saben que lograron lo que estuvieron buscando siempre con el team y si no son felices sabiendo lo que crearon, qué nos queda a nosotros. Gracias Arrow.