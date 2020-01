Fallece Andrea Arruti, la voz latina de Violet Evergarden

Un lamentable fin de semana para el mundo del doblaje. Diferentes actores latinos del mundo del doblaje lamentaron la inesperada muerte de Andrea Arruti, joven actriz que contaba únicamente con 21 años de edad.

Andrea Arruti era conocida y admirada por sus trabajos dando voz a personajes como Neeko en el videojuego League of Legends, Martha Kaply en Jumanji 2 y 3, Amara Namani en Titanes del Pacífico: La insurrección, Elsa (adolescente) en Frozen, Brigette en Phineas y Ferb, Diamond Tiara en My Little Pony, la Princesa Strudel en Adventure Time, y especialmente como Violet Evergarden en el anime y OVA homónimos, donde cultivó una enorme cantidad de fans otakus.