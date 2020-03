Fallece el actor Max von Sydow – Game of Thrones

El talentoso actor francés Max von Sydow falleció el domingo 8 de marzo a la edad de 90 años.

Max von Sydow fue muy activo en importantes películas y series hollywoodenses, tales como The Exorcist, Flash Gordon, The Seventh Seal, y recientemente en Game of Thrones, The Simpsons y por supuesto como Lor San Tekka en Star Wars: The Force Awakens.

Nacido en Lund Suecia, vin Sydow estudió en la Real escuela de teatro dramático de Estocolmo, para luego iniciar en la industria del cine, con Ingmar Bergman como su mentor, especial mente en el clásico The Seventh Seal.

El actor recibió dos nominaciones al Oscar, aunque no obtuvo el premio. La última película donde tendremos su presencia será Echoes of the Past, de Nicholas Dimitropoulos.

Descanse en paz, Max von Sydow.