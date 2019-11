Fallece Godfrey Gao, actor de The Mortal Instruments: City of Bones, a sus 35 años

Tenemos lamentables noticias para los fans de la saga literaria de The Mortal Instruments.

Godfrey Gao, modelo y actor taiwanés-canadiense de 35 años, falleció la mañana de este miércoles tras desvanecerse mientras filmaba Chase Me, un popular reality show en el sureste de China de competencia física.

De acuerdo con el comunicado de Zhejiang Television (vía THR), Chase se encontraba corriendo cuando colapsó y cayó al suelo en estado inconsciente. El actor de inmediato fue llevado al hospital, pero tras dos horas de tratamiento, falleció por muerte súbita cardíaca.

Gao era mejor conocido por haber dado vida a Magnus Bane en la película de 2013 The Mortal Instruments: City of Bones y fue el primer modelo asiático en aparecer en una campaña global de Louis Vuitton.

Otros de sus créditos en televisión son las series Momo Love, Never Give Up Dodo, and God of War y Zhao Yun.