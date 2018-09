Fallece la actriz Jacqueline Pearce a los 74 años – Doctor Who

Jacqueline Pearce-famosa por sus trabajos en las series de ciencia ficción Blake’s 7 y Doctor Who-falleció hoy en su casa de Lancashire. La actriz inglesa de 74 años había sido diagnosticada con cáncer de pulmón pocas semanas antes de morir.

Pearce interpretó a la villana Comandante Suprema Servalan en Blake’s 7 durante 4 temporadas. También participó de dos episodios de Doctor Who en 1985, donde vio vida a Chessene. Otras series en las que actúo fueron: The Avengers, Dead of Night y The Young Indiana Jones Chronicles, entre otras.

En la pantalla grande, la actriz protagonizó dos cintas de terror de la Hammer: The Plague of the Zombies y The Reptile, ambas estrenadas en 1966, y películas como White Mischief (1987) y How to Get Ahead in Advertising (1989).

Jacqueline, que egresó de la Real Academia de Arte Dramático junto a Anthony Hopkins y John Hurt, había vivido gran parte de sus últimos años en Sudáfrica, hasta que en 2015 decidió regresar a su hogar en Reino Unido.