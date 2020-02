Falleció el actor Kirk Douglas a la edad de 103 años

El actor nacido el 9 de diciembre de 1916 en la ciudad de Nueva York comenzó su carrera actoral en 1946. Su trabajo en películas como Spartacus (1960), 20,000 Leagues Under the Sea (1954) y Paths of Glory (1957) lo consolidó como una de las leyendas del viejo Hollywood.

Consiguió 3 nominaciones a los premios Oscar como Mejor Actor por su participación en Champion (1949), The Bad and the Beautiful (1952) y Lust for Life (1956), aunque no ganó ninguna. Fue hasta 1996 que recibió su Oscar honorario el cual se le fue entregado para conmemorar 50 años de su carrera.

Durante su carrera tuvo más de 90 créditos en películas y series también, hecho que lo llevó a obtener 3 nominaciones a los Premios Emmy: Amos (1985) como Mejor Actor en Miniserie o Especial; Tales from the Crypt (1989) como Mejor Actor – Drama; y por Touched by an Angel (1994) como Mejor Actor Invitado.

Le sobreviven sus 4 hijos: Michael (actor), Joel (productor), Peter (productor) y Eric (actor).