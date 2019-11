Fantastic Beasts 3 se rodará en Brasil y debutará en noviembre de 2021

¡Buenas noticias para los potterheads!

Deadline confirmó que Warner. Bros ha dado luz verde a Fantastic Beasts 3, la tercera película dentro de la saga de precuelas de Harry Potter.

El filme comenzará a rodarse en Río de Janeiro, Brasil, en primavera del siguiente año, con un estreno previsto para el 12 de noviembre de 2021.

Asimismo, se develó que el personaje de Jessica Williams, Eulalie “Lally” Hicks, una profesora de Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry, que vimos brevemente en Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, tendrá un rol más importante en esta película.

Todos los actores de The Crimes of Grindelwald están confirmados para regresar en esta nueva entrega, incluyendo Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Ezra Miller, Alison Sudol, Katherine Waterson y Dan Fogler.

David Yates dirigirá y J.K. Rowling escribirá el guion junto con Steve Kloves.