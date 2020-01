Fascinante documental japonés sobre el fenómeno NENDOROID – The Rising of the Shield Hero

¿Fans de los Pop! de Funko? Piénsenlo dos veces, pues los NENDOROID han llegado a conquistar al mundo entero (y son mucho más bonitos).

¿No nos creen? Es porque no han visto este documental de más de 30 minutos, donde Crunchyroll visita a los creativos de Good Smile en Tokio y Tottori, Japón. ¿Cómo se llega a esa hermosa figura final de hermosas figuras como la tierna Raphtalia de The Rising of the Shield Hero y muchas más?

La charla con el director Aki Takanori y otros creativos es realmente fascinante. Miren este documental con un buen bote de palomitas y vayan preparando su cartera, pues terminando seguramente gritarán: “¡Cállate y toma mi dinero!”