Fear Agent llega a Amazon de la mano de Seth Rogen

El cómic tendrá su adaptación en forma de serie. HBO Max, Peacock y TNT también querían sumar al show a sus filas.

Seth Rogen (The Boys) y David F. Sandberg (Shazam!) se juntarán para adaptar Fear Agent, la historia de Rick Remender (Deadly Class). Rogen producirá junto con Remender, Matt Tolmach y los responsables del cómic. Mientras que Sandberg también participará en la producción ejecutiva y dirigirá parte del show.

Mattson Tomlin (The Batman) será el encargado de escribir esta historia llena de ciencia ficción que incluye aventuras en el espacio, viajes en el tiempo, clones y muchas otras cosas extrañas. Es protagonizada por Heath Huston, el último agente del miedo, y ya sea que esté luchando en el espacio, retrocediendo en el tiempo para detener una invasión alienígena, o recuperando a su ex esposa, no hay nada que no esté dispuesto a hacer para tratar de corregir los errores y recuperar a su familia.

Fear Agent fue publicado por primera vez por Image cuando se lanzó en 2005 y luego se mudó a Dark Horse, que se convirtió en su hogar hasta la conclusión de la historia en 2012. Universal tenía pensado llevarlo al cine, pero nunca se concretó el proyecto. Ahora, de la mano de Amazon, nace una nueva posibilidad.