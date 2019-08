Fecha de estreno de la nueva película de Martin Scorsese

A un mes del estreno de The Irishman , la nueva película de Martin Scorsese , en el Festival de Cine de Nueva York, Netflix ha anunciado que la película llegará a salas de cine seleccionadas el 1 de noviembre, mientras que para todos aquellos que no tengan la posibilidad de disfrutar la historia en pantalla grande, podrá verse a partir del miércoles 27 de noviembre en la plataforma de streaming.

Como ya sabemos desde hace tiempo, esta película marcará el reencuentro entre el célebre director con Robert De Niro y Joe Pesci, sumándose a este proyecto Al Pacino, quien por primera vez trabaja con Scorsese. La historia gira en torno a Frank Sheeran (DeNiro) en su lecho de muerte, quien es un sicario responsable de los asesinatos de John F. Kennedy y Jimmy Hoffa.

La película está basada en el libro de 2004, I Heard You Paint Houses de Charles Brandt. Hasta el momento Netflix no ha revelado si The Irishman se podrá ver en algunos cines fuera de EE.UU.